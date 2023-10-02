Російські військові купують і вживають наркотики просто на фронті — ЗМІ

Частина російських мобілізованих та контрактників, що знаходяться на окупованих територіях України, вживають наркотики, витрачаючи на них підвищені виплати від держави. Про це пише російське незалежне видання «Верстка».



За оцінками співрозмовників видання серед військовослужбовців, у зоні бойових дій приблизно кожен десятий курить марихуану, а багато хто вживає й сильнодіючі речовини.



Так, у телефоні одного з мобілізованих, який потрапив в полон до українських військових, знайшли відео з гашишем. Деякі контрактники почали вживати ще до початку війни і так і не вилікувалися від залежності, але їм все одно дозволили вирушити на фронт.



За словами співрозмовників журналістів, на фронті утворився «особливий ринок наркотиків». Деяким російським військовим діагностували передозування психотропними речовинами: згодом аналізи показали, що група, яка була «на доброму рахунку» у начальства, прийняла наркотики за кілька годин до того, як у одного чоловіка з'явилися симптоми.



Військові кажуть, що наркотики їм продають мешканці окупованих регіонів. При цьому солдатам потрібно спочатку сплатити покупку, а потім зустрітися з «доставником» у призначений час у вказаному місці. У деяких випадках препарати привозять товариші по службі та волонтери.



«Закладку», за потреби, можуть залишити навіть у шпиталі. Щоб стати кур'єром, необхідно внести заставу чи надати документи.



«Є таксисти, які возять прямо в частину. Солдати вже знають, у кого брати. Ось мій товариш по службі, спійманий на місці злочину, поїхав з одним таким у магазин — пожерти купити. Дорогою з'ясувалося, що водій знає, де взяти і може привезти. Вони ще до магазину не доїхали, як уже змовилися. Гроші вперед для передачі призначається зустріч — о 18:00, наприклад, біля в'їзду в частину», — розповів один із російських військових.

Багато покупців наркотиків почали вживати їх ще до виходу на війну. При цьому, згідно з нанесеною на стіни будинків «реклами», купити наркотики можна і в Донецьку, і в Маріуполі, і навіть у Рубіжному, яке знаходиться менше ніж за 20 кілометрів від лінії фронту.



Ціни на психотропні речовини поблизу лінії бойових дій значно вищі, ніж у «спокійніших» російських регіонах. Так, грам альфа-PVP можна купити в Москві за 2,8 тисяч рублів, а на окупованих територіях - за 6,2 тисяч (різниця в 121%). Так само ситуація з мефедроном (на 156% дорожче, ніж у Москві), амфетаміном (на 142% дорожче) і марихуаною (на 18% дорожче).



Також на окупованій території можна купити героїн, «солі» та сильнодіючі ліки. Як зазначають у «Верстці», платити завищені ціни контрактникам дають змогу підвищені виплати від держави.



«Нові наркоторговці прийшли на окуповані території за російськими військами. Наприклад, вже з квітня 2022 року в Херсонську області "зайшли різного класу бариги з Криму, Краснодара та гірських районів", які переважно барижили травою та хімкою. І по всіх місцевих чатах і каналах вони прямо палилися, шукали місцевих бариг і через кого цей товар можна продавати», — розповів один наркозалежний.



Російських військових, яких упіймали на вживанні наркотиків, командування відправляє до штурмового загону «Шторм». Там їх разом із завербованим на війну в'язнями кидають на першу лінію фронту.



«А там люди завжди на передовій і вогонь приймають на себе. Там 95% смертників», — розповів виданню свідок переведення до «Шторму» за наркотики.