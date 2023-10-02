США продолжат оказывать помощь Украине — Байден

США продолжат оказывать помощь Украине и призвал республиканцев в Конгрессе сдержать свое слово о помощи на фоне российской агрессии, заверил президент Джозеф Байден. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы не можем, ни при каких обстоятельствах, сделать так, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана», — заявили Байден на брифинге в Белом доме в воскресенье.



Президент США ожидает, что спикер Палаты представителей будет придерживаться своего обязательства по одобрению закона и необходимой помощи Украине в то время, когда она защищается от агрессии.



Он отметил, что среди республиканцев и демократов, как в Палате представителей, так и в Сенате, подавляющее большинство законодателей, поддерживающих Украину.



Байден также обратился к украинцам с уверенностью в продолжении поддержки со стороны США.