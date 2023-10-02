США продовжать надавати допомогу Україні і закликав республіканців у Конгресі дотриматися свого слова про допомогу на тлі російської агресії, запевнив президент Джозеф Байден. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Ми не можемо, за жодних обставин, зробити так, щоб підтримка України з боку США була перервана», — заявиви Байден на брифінгу в Білому домі в неділю.



Президент США очікує, що спікер Палати представників дотримуватиметься свого зобов'язання щодо схвалення закону і необхідної допомоги Україні в той час, коли вона захищається від агресії.



Він зазначив, що серед республіканців і демократів, як у Палаті представників, так і в Сенаті, переважна більшість законодавців, які підтримують Україну.



Джозеф Байден також звернувся до українців з упевненістю в продовженні підтримки з боку США.