Ситуация с бюджетом в США не повлияет на ситуацию на фронте в Украине — заявили в ОП

30 сентября Палата представителей США, чтобы не допустить шатдаун, поддержала временный бюджет на 45 дней, в котором, однако, не была заложена помощь Украине, а именно ценой стала оборонная статья по отношению к нашему государству, которую изъяли из временного бюджета. Об этом заявил в интервью телеканалу FREEДOM советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.



По мнению советника руководителя Офиса президента, сегодня мы имеем обещанные США ресурсы, которые еще не в полной мере были нам предоставлены в части оружия, боеприпасов, тренингов, обучения пилотов и т.д.



«Нам есть с чем работать. Но, грубо говоря, завтра голодными не будем, на фронте эти изменения не отразятся. Был принят временный бюджет, так что будет приниматься еще основной. Это должен быть фокус нашей борьбы и аргументов, чтобы Украина получила помощь для противостояния агрессору», — объясняет Сергей Лещенко.







Поскольку в Америке приближаются выборы (выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года — ред.), то Украина через помощь Соединенных Штатов станет маркером в этом противостоянии. Советник главы ОП Андрея Ермака уверен, что даже если мы превратимся в самую прекрасную нацию в мире, все равно это никак не повлияет на повестку дня в американской политике.



«Мы должны находить аргументы для второй части американского политикума. Если демократ Байден поддерживает Украину, это не значит, что мы не должны искать поддержки республиканцев. Мы должны апеллировать к наследию Рональда Рейгана, к самому популярному президенту-республиканцу XX века. Для них Рональд Рейган – это величина, перед которой все снимают шляпу. И мы, Украина, это то, во что он верил. Это падение империи зла, это противостояние Москве, Кремлю, угрозы из России», — уверен Лещенко.



По его мнению, Украине необходимо апеллировать к американским гражданам, что мы являемся для них продолжением тех ценностей, на которых были созданы США. Также ситуация с временным бюджетом в США не повлияет на поступление помощи Украине, которая уже была утверждена. Речь идет об 11,6 млрд долларов для оборонных нужд и 1,23 млрд прямой бюджетной поддержки Украины, а также о средствах на гуманитарные и энергетические проекты.



Напомним, Министерство обороны Соединенных Штатов Америки имеет возможность поставить оружие Украине еще на 5,4 млрд долларов.