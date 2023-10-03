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Ситуація з бюджетом у США не вплине на ситуацію на фронті в Україні – заявили в ОП

03 жовтня 2023, 18:41

Ситуація з бюджетом у США не вплине на ситуацію на фронті в Україні – заявили в ОП

30 вересня Палата представників США, щоб не допустити шатдаун, підтримала тимчасовий бюджет на 45 днів, в якому, однак, не було закладено допомоги Україні, а саме ціною стала оборонна стаття щодо нашої держави, яку вилучили з тимчасового бюджету. Про це заявив в інтерв'ю телеканалу FREEДOM радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.

На думку радника керівника Офісу президента, на сьогодні ми маємо обіцяні США ресурси, які ще не повною мірою були нам надані в частині зброї, боєприпасів, тренінгів, навчання пілотів тощо.

«Нам є з чим працювати. Але, грубо кажучи, завтра голодними не будемо, на фронті ці зміни не позначаться. Було прийнято тимчасовий бюджет, отже прийматиметься ще основний. Це має бути фокус нашої боротьби та наших аргументів, щоб Україна отримала допомогу для протистояння агресору», — пояснює Сергій Лещенко.

Оскільки в Америці наближаються вибори (вибори президента США відбудуться у листопаді 2024 року, — ред.), то Україна через допомогу Сполучених Штатів стане маркером у цьому протистоянні. Радник голови ОП Андрія Єрмака впевнений, що навіть якщо ми перетворимося на найпрекраснішу націю у світі, все одно це ніяк не вплине на порядок денний в американській політиці.

«Ми маємо знаходити аргументи для другої частини американського політикуму. Якщо демократ Байден підтримує Україну, це не означає, що ми не повинні шукати підтримки республіканців. Ми маємо апелювати до спадщини Рональда Рейгана, до найпопулярнішого президента-республіканця XX століття. Для них Рональд Рейган – це величина, перед якою всі знімають капелюх. І, ми, Україна, це те, у що він вірив. Це падіння імперії зла, це протистояння Москві, Кремлю, погрози, які походять з Росії», — упевнений Лещенко.

На його думку, Україні необхідно апелювати до американських громадян, що ми є для них продовженням тих цінностей, на яких були створені США. Також ситуація з тимчасовим бюджетом у США не вплине на надходження допомоги Україні, яка вже була затверджена. Йдеться про 11,6 млрд доларів для оборонних потреб та 1,23 млрд прямої бюджетної підтримки України, а також про кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти.

Нагадаємо, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки має змогу поставити зброї Україні ще на $5,4 млрд.

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