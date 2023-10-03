Америка может передать Украине оружия еще почти на пять с половиной миллиардов долларов – СМИ

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки имеет возможность поставить оружия Украине еще на $5,4 млрд. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает «Голос Америки».

«У Пентагона есть возможность передать Украине оружия еще на $5,4 млрд. Сейчас США могут осуществлять поставки со своих складов на эту сумму, чтобы обеспечить срочные потребности ВСУ на поле боя», – говорится в сообщении.

Ранее спикер Палаты представителей США и представитель Республиканской партии Кевин Маккарти призвал американский Сенат исключить деньги на помощь Украине из законопроекта о временных расходах. По его словам, так правительство может предотвратить шатдаун, то есть остановку работы.

«Я думаю, если бы у нас был чистый проект без Украины, мы, вероятно, смогли бы это сделать. Я думаю, если Сенат поставит туда Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю, что это может вызвать реальные проблемы», — заявил чиновник.

До скандального заявления чиновника о шатдауне, президент США Джо Байден предположил, что спикер Палаты представителей «заключил ужасную сделку», чтобы сохранить власть.

«Чтобы сохранить должность спикера, он готов делать вещи, которые, я думаю, он знает, несовместимы с конституционными процессами», — заявил он.

Байден также отметил, что взволнован наличием членов Республиканской партии, стремящихся изменить правительство.

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