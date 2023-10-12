Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 октября

Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» незаконно приговорил к пожизненному заключению 23-летнего водителя 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Скорину. Его обвиняют в «расстреле мирных жителей Мариуполя». Оккупанты утверждают, что в результате пять человек погибли, еще четверо пострадали.



Боевые действия



В группировке «ЛНР» заявили, что в сентябре из-за обстрелов на захваченной РФ части Луганской области погибли шесть человек, еще 34 получили ранения.



Военно-политическое руководство Украины уверяет, что в осенне-зимний период остановки контрнаступательных действий на оккупированных Россией территориях не произойдет. Президент Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал, что до конца 2023 года надеется на большой прорыв на фронте. Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что контрнаступление в холодное время года не остановится, но может измениться его тактика. Вместо использования тяжелой бронетехники ставку будут делать на противотанковые комплексы и использование дронов. Подробнее на видео.



В Донецке в ходе обстрела погибли два человека, пострадала женщина, а также произошло прямое попадание на территорию больницы № 25, повреждено остекление.



В результате обстрела Ясиноватского муниципального округа разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Также была повреждения школа в поселке Красный Партизан. Известно, что пострадавших и погибших нет.

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