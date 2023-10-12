Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 жовтня

Права людини



Так званий «верховний суд ДНР» незаконно засудив до довічного ув'язнення 23-річного водія 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрія Скоріна. Його звинувачують у «розстрілі мирних мешканців Маріуполя». Окупанти стверджують, що в результаті п'ятеро людей загинули, ще четверо постраждали.



Бойові дії



В угрупованні «ЛНР» заявили, що у вересні через обстріл на захопленій РФ частині Луганської області загинули шестеро людей, ще 34 отримали поранення.



Військово-політичне керівництво України запевняє, що в осінньо-зимовий період зупинення контрнаступних дій на окупованих Росією територіях не відбудеться. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN розповів, що до кінця 2023 сподівається на великий прорив на фронті. Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що контрнаступ холодної пори року не зупиниться, але може змінитися його тактика. Замість використання важкої бронетехніки ставку робитимуть на протитанкові комплекси та використання дронів. Детальніше на відео .



У Донецьку під час обстрілу загинуло двоє людей, постраждала жінка, а також сталося пряме влуяання на територію лікарні № 25, пошкоджено скління.



Внаслідок обстрілу Ясинуватського муніципального округу зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Також була пошкоджена школа у селищі Червоний Партизан. Відомо, що постраждалих та загиблих немає.

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