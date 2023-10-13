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Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 октября

13 октября 2023, 23:19

Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 октября

Общество

Спустя год после того, как Россия разрушила и оккупировала Мариуполь, там начали покупать недвижимость россияне. Многие из них всегда мечтали жить у моря и верят в светлое будущее оккупированного города. Особого размаха ситуация со скупкой квартир и домов в Мариуполе достигла летом 2023 года. Так, жилье, которое уцелело, россияне приобретают у собственников - украинцев, которые приняли решение покинуть город. Также доступен вариант ипотеки. Оккупационные власти очень пиарят эту тему, строят на месте разрушенных домов новые, но жилье дают не тем, кто лишился крыши над головой, а предлагают ипотеку. Финансовые возможности у большинства мариупольцев ограничены, поэтому в свежепостроенных домах жилье в кредит чаще берут россияне. Но что будет со всей этой недвижимостью в Мариуполе в случае деоккупации города? После того, как там будет восстановлена украинская законная власть останутся ли квартиры и дома в собственности россиян? Разбираемся в этом видео.

Права человека

Так называемый суд группировки «ДНР» приговорил к пожизненному заключению пленного украинского военнослужащему ВСУ Дениса Мирзу. Его обвиняют в якобы убийстве трех жителей Мариуполя.

Боевые действия

СБУ вместе с Военно-морскими силами ВСУ атаковали носитель крылатых ракет «Буян» и корабль «Павел Державин» благодаря экспериментальному вооружению морских дронов. «Павел Державин» получил уже второе повреждение и отошел на несколько километров.

В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов в селе Степное ранена женщина, в Горловке мужчина, еще два человека пострадали в Горловке и трассе Донецк-Горловка.

Так называемый «мер» оккупированного Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в результате обстрела повреждены многоквартирные дома по улице Абакумова, а также дома частного сектора по улицам Джанкойской, Абакумова и Воздушной. Повреждены линии электропередач.

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