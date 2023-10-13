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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 жовтня

13 жовтня 2023, 23:19

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 жовтня

Суспільство

 Через рік після того, як Росія зруйнувала та окупувала Маріуполь, там почали купувати нерухомість росіяни. Багато хто з них завжди мріяв жити біля моря і вірить у світле майбутнє окупованого міста. Особливого розмаху ситуація зі скуповуванням квартир та будинків у Маріуполі досягла влітку 2023 року. Так, житло, яке вціліло, росіяни купують у власників - українців, які вирішили залишити місто. Також доступний варіант іпотеки. Окупаційна влада дуже піарить цю тему, будує на місці зруйнованих будинків нові, але житло дає не тим, хто втратив дах над головою, а пропонує іпотеку. Фінансові можливості у більшості маріупольців обмежені, тому у свіжопобудованих будинках житло в кредит найчастіше беруть росіяни. Але що буде з усією цією нерухомістю у Маріуполі у разі деокупації міста? Після того, як там буде відновлено українську законну владу, чи залишаться квартири та будинки у власності росіян? Розбираємось у цьому відео.

Права людини

 Так званий суд угрупування «ДНР» засудив до довічного ув'язнення полоненого українського військовослужбовця ЗСУ Дениса Мірзу. Його звинувачують у нібито вбивстві трьох мешканців Маріуполя.

Бойові дії

СБУ разом із Військово-морськими силами ЗСУ атакували носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павло Державін» завдяки експериментальному озброєнню морських дронів. «Павло Державін» отримав вже друге пошкодження та відійшов на кілька кілометрів.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілів у селі Степове поранено жінку, у Горлівці чоловіка, ще двоє людей постраждали у Горлівці та трасі Донецьк-Горлівка.

Так званий «мер» окупованого Донецька Олексій Кулемзін розповів , що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні будинки на вулиці Абакумова, а також будинки приватного сектору на вулицях Джанкойській, Абакумова та Повітряної. Пошкоджено лінії електропередач.

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