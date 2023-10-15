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Силы обороны отбили основную атаку оккупантов на Авдеевку: в ВСУ рассказали о ситуации вблизи города

15 октября 2023, 17:25

Силы обороны отбили основную атаку оккупантов на Авдеевку: в ВСУ рассказали о ситуации вблизи города

Украинским военнослужащим удалось отразить основную атаку российских оккупантов на Авдеевском направлении, которая была 4-5 дней назад. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Егор Фирсов в эфире телеканала «Эспрессо».

«Тогда оккупанты хотели взять Авдеевку. Сейчас происходят артобстрелы, одиночные штурмы, авиация иногда работает. Но такого нашествия и давления, которое было в прошлые дни, по флангу выше от Нью-Йорка, мы не видим», — рассказал военнослужащий.

Фирсов отметил, что нашествие будет продолжаться до того момента, пока ВСУ не подорвут моральный дух захватчиков.

Напомним, российская армия использует фосфор в наступлении Авдеевки. 

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Александр Штупун ранее рассказывал, что оккупанты рассматривают Авдеевку как возможность получить «знаковую победу» и переломить ход боевых действий.

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