Сили оборони відбили основну атаку окупантів на Авдіївку: у ЗСУ розповіли про ситуацію поблизу міста

Українським військовослужбовцям вдалося відбити основну атаку російських окупантів на Авдіївському напрямку, яка була 4-5 днів тому. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Тоді окупанти хотіли взяти Авдіївку. Наразі відбуваються артобстріли, поодинокі штурми, авіація іноді працює. Але такої навали і тиску, який був минулі дні, по флангу вище до Нью-Йорка, ми не бачимо», — розповів військовослужбовець.

Фірсов зазначив, що навала триватиме доти, доки ЗСУ не підірвуть моральний дух загарбників.



Нагадаємо, російська армія використовує фосфор у наступі Авдіївки.



Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун раніше розповідав, що окупанти розглядають Авдіївку як можливість здобути «знакову перемогу» та переламати хід бойових дій.