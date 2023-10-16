Катар помог Украине вернуть 4 детей, которых вывезла Россия

Россия согласилась вернуть в Украину первых четырех депортированных украинских детей в рамках процедуры при посредничестве Катара. Об этом передает Washington post.



По данным правительственного чиновника, который говорил на условиях анонимности, двое детей сейчас вернулись к родственникам, а двое других, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни.



Отмечается, что участие Катара в переговорах, которые длились несколько месяцев, произошло по просьбе украинского правительства.



Украинские дети прошли через посольство Катара в Москве и поехали домой разными маршрутами. Некоторые планировали поехать из России в Украину через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Остальные прошли через Беларусь.



Чиновник добавил, что организация поездки включала несколько видов транспорта, в том числе дипломатический конвой, поезд и частный чартерный самолет через Катар.



Напомним, на оккупированных территориях так называемые власти угрожают лишить родительских прав тех украинцев, дети которых не имеют гражданства РФ.