На захваченных территориях оккупанты угрожают отобрать детей у родителей — ЦНС

На оккупированных территориях так называемые власти угрожают лишить родительских прав тех украинцев, дети которых не имеют гражданства РФ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



Отмечается, что в случаи нежелания родителей идти на такой шаг, данные о них передадут оккупационным «органам опеки».



«Родителям детей, вынужденным ходить во вражеские школы, дали «время на размышления» до конца октября. Либо ребенок становится гражданином России, либо данные о нем попадут в оккупационные «органы опеки»», — говорится в сообщении.



В Центре добавляют, что после чего ребенка, соответственно, могут забрать у родителей и отдать в приют, а затем в приемную семью.



Напомним, в сети появилось видео, на котором коллаборант и основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский занимается депортацией украинских детей.