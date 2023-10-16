Катар допоміг Україні повернути 4 дітей, яких вивезла Росія

Росія погодилася повернути до України перших чотирьох депортованих українських дітей у рамках процедури за посередництвом Катару. Про це повідомляє Washington post.



За даними урядовця, який говорив на умовах анонімності, двоє дітей зараз повернулися до родичів, а двоє інших, як очікується, возз'єднаються зі своїми сім'ями найближчими днями.



Зазначається, що участь Катару в переговорах, які тривали кілька місяців, сталася на прохання українського уряду.



Українські діти пройшли через посольство Катару у Москві та поїхали додому різними маршрутами. Дехто планував поїхати з Росії до України через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Інші пройшли через Білорусь.



Чиновник додав, що організація поїздки включала кілька видів транспорту, зокрема дипломатичний конвой, поїзд та приватний чартерний літак через Катар.



Нагадаємо, на окупованих територіях так звані власті погрожують позбавити батьківських прав тих українців, діти яких не мають громадянства РФ.