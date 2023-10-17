Ночью силы ПВО уничтожили ракету Х-59 и шесть «шахедов»

Сегодня ночью, 17 октября, войска РФ применил шесть ударных БпЛА типа «шахед» из района мыса Чуада (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной воздушных сил и ПВО других сил обороны Украины на южном направлении. Также зафиксировано применение противником двух управляемых зенитных ракет С-300 на восточном направлении.

Все цели, атаковавшие Украину, были сбиты силами ПВО. Фото: Telegram

Напомним, ночью 16 октября, российские оккупанты атаковали Украину с нескольких направлений, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.