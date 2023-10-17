Вночі сили ППО знищили ракету Х-59 та шість «шахедів»

Сьогодні вночі, 17 жовтня, війська РФ застосували шість ударних БпЛА типу «шахед» із району мису Чуада (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 із літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною повітряних сил та ППО інших сил оборони України на південному напрямку. Також зафіксовано застосування супротивником двох керованих зенітних ракет С-300 на східному напрямку.

Усі цілі, які атакували Україну, були збиті силами ППО. Фото: Telegram

Нагадаємо, вночі 16 жовтня, російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.