Оккупанты обстреляли Константиновскую громаду: детали

Вчера утром, 16 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Константиновскую громаду Донецкой области. В результате обстрела погибших и разрушений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«В 10.50 произошел вражеский обстрел из ствольной артиллерии Предтечинского старостинского округа. Разрушений на территории округа не зафиксировано», — говорится в сообщении.



Отмечается, что раненых и погибших на месте не обнаружено.



Напомним, 15 октября ВС РФ ударили по Константиновке. В результате атаки есть значительные разрушения.