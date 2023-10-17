Окупанти обстріляли Костянтинівську громаду: деталі

Вчора вранці, 16 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Костянтинівську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілу загиблих та руйнувань немає. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«О 10.50 стався ворожий обстріл з ствольної артилерії Предтечинського старостинського округу. Руйнувань на території округу не зафіксовано», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що поранених та загиблих на місці не виявлено.



Нагадаємо, 15 жовтня ЗС РФ вдарили по Костянтинівці. Внаслідок атаки є значні руйнування.