Войска РФ обстреляла Константиновку из РСЗО: есть разрушения

Оккупанты обстреляли Константиновку. Фото: Telegram-канал Типичная Константиновка

Российские оккупанты вчера вечером, 15 октября, ударили по Константиновке. В результате атаки есть значительные разрушения. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«С 19:07 по 19:41 оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО «Град» (БМ-21) осколочно-фугасными снарядами», — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены 12 жилых домов, фасад котельной, газопровод.

В ведомстве добавили, что раненых и погибших на месте не обнаружено.



Напомним, что 1 октября российская армия обстреляла Константиновку.