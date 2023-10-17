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Оккупанты пытаются захватить Авдеевку, идут большими группами, — Штупун

17 октября 2023, 17:13

Оккупанты пытаются захватить Авдеевку, идут большими группами, — Штупун

Оккупационные войска не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области, в течение суток ВСУ отбили более 10 атак. Несмотря на это сейчас наблюдается уменьшение интенсивности наступательных действий россиян. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

«Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Менее активно это проходит сейчас. В течение суток наши воины отбили более 10 атак врага», — сказал Штупун.

По его словам, у россиян стало меньше бронетехники, но они продолжают бросать вперед пехоту, пытаются идти группами.

Отвечая на вопрос, какие именно силы штурмуют Авдеевку, Штупун ответил, что это в основном мотострелки.

«Также фиксируются мобилизованные с временно оккупированных территорий и подразделения «Шторм-Z» и «Шторм».

Представитель пресс-центра добавил, что снижение интенсивности наступательных действий оккупантов обусловлено огромными потерями в живой силе.

«Россияне хотят жить, у них есть инстинкт самосохранения, поэтому сейчас желающих стало меньше», — подчеркнул он.

Напомним, в Авдеевке не осталось ни одного уцелелого здания. 

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