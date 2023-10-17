Окупанти намагаються захопити Авдіївку, йдуть великими групами, — Штупун

Окупаційні війська не полишають спроб оточити Авдіївку Донецької області, протягом доби ЗСУ відбили понад 10 атак. Попри це наразі спостерігається зменшення інтенсивності наступальних дій росіян. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.



«Окупанти не полишать спроб оточити Авдіївку. Менш активно це проходить зараз. Протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога», — сказав Штупун.



За його словами, у росіян поменшало бронетехніки, але вони продовжують кидати вперед піхоту, намагаються йти групами.



Відповідаючи на питання, які саме сили штурмують Авдіївку, Штупун відповів, що це в основному мотострільці.



«Також фіксуються мобілізовані з тимчасово окупованих територій і підрозділи «Шторм-z» і «шторм».



Речник пресцентру додав, що зниження інтенсивності наступальних дій окупантів зумовлене величезними втратами у живій силі.



«Росіяни хочуть жити, в них є інстинкт самозбереження, тому зараз охочих стало менше», — наголосив він.



Нагадаємо, в Авдіївці не залишилося жодної вцілілої будівлі.