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Дальность полета переданных Украине ATACMS не превышает 165 км

18 октября 2023, 08:19

Дальность полета переданных Украине ATACMS не превышает 165 км

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон заверила, что дальность полета тактических баллистических ракет ATACMS, которые США тайно перебросили в Украину несколько дней назад не превышает 165 км. Об этом Адриен Уотсон рассказала корреспонденту Польского агентства прессы (PAP) в США Оскару Гужинскому. 

В Белом доме подтвердили поставку ATACMS, добавив, что новая техника способна повысить боевые возможности Украины на поле боя.

«США недавно предоставили Украине ракеты ATACMS, способные работать на дальности до 165 км... Мы считаем, что это обеспечит значительное повышение боевых возможностей Украины без риска нашей военной готовности», — отметила Уотсон.

Ранее в пабликах российские военкоры стали выкладывать фото не отработавших боеприпасов, называя их «ночной гадостью».

 

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