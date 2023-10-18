Дальність польоту переданих Україні ATACMS не перевищує 165 км

Спікер Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Вотсон запевнила, що дальність польоту тактичних балістичних ракет ATACMS, які США таємно перекинули в Україну кілька днів тому, не перевищує 165 км. Про це Адрієн Вотсон розповіла кореспонденту Польського агентства преси (PAP) у США Оскару Гужинському.



У Білому домі підтвердили постачання ATACMS, додавши, що нова техніка здатна підвищити бойові можливості України на полі бою.



«США нещодавно надали Україні ракети ATACMS, які здатні працювати на дальності до 165 км... Ми вважаємо, що це забезпечить значне підвищення бойових можливостей України без ризику нашої військової готовності», - зазначила Вотсон.



Раніше у своїх пабліках російські воєнкори почали викладати фото боєприпасів, що не відпрацювали, називаючи їх «нічною гидотою».