ВРУ підтримала заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ

Верховна Рада у четвер, 19 жовтня, проголосувала у першому читанні за законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Про це у своєму Telegram написав член фракції «Голос» Ярослав Железняк.



Законопроєкт №8371 підтримали 267 народних обранців. Повідомляється, що надалі до документа будуть додаватися правки, після чого він розглядатиметься у другому читанні. Скільки на це знадобиться часу – невідомо.

Законопроєкт №8371 підтримали 267 народних обранців. Фото: Telegram

Нагадаємо, у Верховній Раді України вже було зібрано 226 необхідних підписів щодо законопроєктів про заборону московської церкви.