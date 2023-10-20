Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу

Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі

В окупованому Донецьку обстріляли Куйбишевський район міста. Стовп диму здійнявся в районі шахти імені Горького приблизно о 12:40.



Про це повідомляють очевидці у соцмережах.



Перед цим над Донецьком працювала російська система ППО.

«СЦКК ДНР» заявив, що нібито ЗСУ було випущено дві ракети з РСЗВ.



Пізніше з'явилися кадри з місця прильоту.



Крім того, на іншому кінці Куйбишевського району, на вулиці Курчатова, внаслідок обстрілу загинув чоловік 1960 року народження. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Також він зазначив, що сталося пряме потрапляння до приватного будинку на вулиці Курчатова. Пошкодження зазнали покрівля, фасад, газова труба, скління.