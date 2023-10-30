Окупанти розмістили ППО на території нафтобази у Феодосії

ППО окупантів у Феодосії. Фото: «АТЕШ»

Агенти «АТЕШ» виявили розміщення засобів протиповітряної оборони «Панцир С1» на території нафтобази у Феодосії. Про це опір, який протистоїть російським окупантом на тимчасово захопленому півострові, повідомив в Telegram.



Також, за словами руху опору, недалеко розміщена база військової техніки. Система російського ППО стоїть вздовж Керченського шосе.



«Координати: 45.068167, 35.393598 Розташування ППО на нафтобазі демонструє не лише проблеми з паливом на півострові, а й вказує на важливість цього об'єкта для рашистів та їхнє прагнення захистити його від можливих атак Сил оборони України», — написали в «АТЕШ».

ППО окупантів у Феодосії. Фото: «АТЕШ»

Раніше агенти опору кримських татар та українців «АТЕШ» на тимчасово окупованому півострові в Криму помітили російську систему ППО та склад із боєкомплектом біля села Мазанка Сімферопольського району.