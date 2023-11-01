HIMARS ликвидировал беспилотник оккупантов ZALA

Украинские военнослужащие благодаря американская реактивная система залпового огня на колесном шасси поразили российский беспилотник оккупантов ZALA и экипаж. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования «Запад» в Facebook.



«Впервые в истории! HIMMARS уничтожил прямым попаданием российский БПЛА ZALA. Наши воины нашли место приземления БПЛА и точным ударом уничтожили экипаж и саму установку», — говорится в сообщении.



Отмечается, что БПЛА ZALA используется для наведения Ланцетов и разведки.

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Сырский заявил, что цель российской армии в Харьковской области заключается в захвате города Купянск, однако Силы обороны срывают их попытки продвигаться вперед.