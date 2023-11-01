О целях россиян на Купянском направлении рассказал командующий Сухопутными силами ВСУ

Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Сырский заявил, что цель российской армии в Харьковской области заключается в захвате города Купянск, однако Силы обороны срывают их попытки продвигаться вперед. Об этом командующий сообщил 1 ноября.

По словам Александра Сырского, агрессор пытается снова оккупировать Купянск, но стратегических успехов не имеет.

«Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед», — заявил Сырский.

Напомним, 24 октября в разведке Великобритании сообщали, что россияне отправляют заключенных на «мясные штурмы» как под Купянском, так и в боях за Авдеевку. Это так называемые батальоны «Шторм-Z», которые хотели создать элитными, а на самом деле они оказались штрафбатами с крайне низким материально-техническим и медицинским обеспечением.