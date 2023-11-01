HIMARS ліквідував безпілотник окупантів ZALA

Українські військовослужбовці завдяки американській реактивній системі залпового вогню на колісному шасі вразили російський безпілотник окупантів ZALA та екіпаж. Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування «Захід» у Facebook.



«Вперше в історії! HIMMARS знищив прямим влученням російський БПЛА ZALA. Наші воїни знайшли місце приземлення БПЛА і влучним ударом знищили екіпаж і саму установку», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що БПЛА ZALA використовується для наведення Ланцетів та розвідки.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Сирський заявив , що мета російської армії в Харківській області полягає в захопленні міста Куп'янськ, проте Сили оборони зривають їхні спроби просуватися вперед.