Російські загарбники вивезли тварин із заповідника «Асканія-Нова»

З херсонського заповідника «Асканія-Нова» російські окупанти перевозять тварин до краснодарського Сафарі-парку. Про це повідомив Центр національного спротиву сьогодні, 6 листопада.

«Крадіжка тварин відбувається у рамках «угоди про співпрацю». Відповідна угода не дійсна, адже від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником. За фактом окупанти просто крадуть тварин та знищують унікальний заповідник», — йдеться у повідомленні.

Раніше на території заповідника були також помічені російські військові.

Нагадаємо, у вересні в заповіднику «Асканія-Нова» на окупованій частині Херсонської області вирувала пожежа.