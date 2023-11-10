Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли ко дну — ГУР

Результаты проведенной 10 ноября 2023 года доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют: после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли ЧФ РФ уничтожены.



Об этом сообщает Главное управление разведки МО.



Согласно полученным новым разведданным, поражения потерпели два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 «акула», другой более новый — проекта 11770 «серна».



В результате атаки оба судна россиян пошли ко дну: «акула» – сразу, «серна» – чуть позже.



Напомним, в поселке Черноморское в оккупированном Крыму были поражены два десантных скоростных катера.