Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно — ГУР

Результати проведеної 10 листопада 2023 року дорозвідки в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму свідчать: після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі ЧФ РФ ― знищені.



Про це повідомляє Головне управління розвідки МО.



Згідно з отриманими новими розвідданими, ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проекту 1176 «акула», інший новіший ― проекту 11770 «серна».



Внаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно: «акула» ― одразу, «серна» ― трохи пізніше.



Нагадаємо, у селищі Чорноморське в окупованому Криму було вражено два десантні швидкісні катери.