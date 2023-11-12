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Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 ноября

12 ноября 2023, 23:04

Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 ноября

Общество

Российский президентский фонд культурных инициатив выделил 1,6 миллиарда рублей на патриотические, а, по факту, пропагандистские и провоенные проекты по всей стране, в том числе на захваченных территориях Украины. Был проведен специальный конкурс в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, желающие могли представить свои проекты. Многие из них уже стартовали. Территории, подконтрольные группировке «ДНР», вошли в топ-10 регионов, которые получили грантовую поддержку на реализацию культурных инициатив. «Новости Донбасса» проанализировали гранты, которые получили на захваченных Россией территориях Украины.

В Донецке объяснили, что неприятный запах воды из-под крана соответствует «временному регламенту», который был недавно утвержден.

Что пережили жители Херсона за 8 месяцев российской оккупации? Аресты — и акции сопротивления. Информационный вакуум — и попытки узнать правду. Украденные дети — и борьба за их возвращение. Реальные истории людей, переживших оккупацию и не сломавшихся. Как Россия распространяла фейки и пропаганду? И как люди ей противостояли? Проект «Лица войны» подготовил репортаж из Херсона к годовщине освобождения города.

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов погибла женщина в Петровском районе Донецка, поврежден жилой дом в Никитовском районе Горловки.

Электричество пропало после двух попаданий снарядов на северо-западе Донецка. В результате повреждения высоковольтной ЛЭП в Куйбышевском районе Донецка частично обесточены Киевский, Куйбышевский, Кировский, Ленинский и Ворошиловский районы Донецка, а также часть Макеевки.

Главное управление разведки Минобороны Украины причастно к взрывам на железной дороге в Рязанской области возле российской авиабазы Дягилево. Источники «24 канала» подтвердили, что повреждены 19 вагонов. Несмотря на то, что сначала пресс-служба Московской железной дороги заявляла о сходе 7-ми вагонов, которые якобы перевозили минеральные удобрения.

11 ноября во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. В результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях уточняется.

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