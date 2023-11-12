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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 листопада

12 листопада 2023, 23:04

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 листопада

Суспільство

 Російський президентський фонд культурних ініціатив виділив 1,6 мільярда рублів на патріотичні, а за фактом пропагандистські та провоєнні проекти по всій країні, у тому числі на захоплених територіях України. Було проведено спеціальний конкурс у сфері культури, мистецтва та креативних індустрій, бажаючі могли подати свої проекти. Багато хто з них уже стартував. Території, підконтрольні угрупованню ДНР, увійшли до топ-10 регіонів, які отримали грантову підтримку на реалізацію культурних ініціатив. «Новини Донбасу» проаналізували гранти, які отримали на захоплених Росією територіях України.

У Донецьку пояснили , що неприємний запах води з-під крана відповідає «тимчасовому регламенту», який нещодавно затвердили.

Що пережили мешканці Херсона за 8 місяців російської окупації? Арешти та акції опору. Інформаційний вакуум і спроби дізнатися правду. Вкрадені діти — і боротьба за їхнє повернення. Реальні історії людей, які пережили окупацію і не зламалися. Як Росія поширювала фейки та пропаганду? І як люди їй протистояли? Проект «Обличчя війни» підготував репортаж із Херсона до річниці визволення міста.

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів загинула жінка у Петрівському районі Донецька, пошкоджено житловий будинок у Микитівському районі Горлівки.

Електрика зникла після двох влучень снарядів на північному заході Донецька. Внаслідок пошкодження високовольтної ЛЕП у Куйбишевському районі Донецька частково знеструмлено Київський, Куйбишевський, Кіровський, Ленінський та Ворошиловський райони Донецька, а також частину Макіївки.

Головне управління розвідки Міноборони України причетне до вибухів на залізниці Рязанської області біля російської авіабази Дягілєво. Джерела «24 канали» підтвердили, що пошкоджено 19 вагонів. Незважаючи на те, що спочатку прес-служба Московської залізниці заявляла про сходження 7 вагонів, які нібито перевозили мінеральні добрива.

11 листопада в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух. Внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати уточнюється.

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