Барабаш про ситуацію в Авдіївці: окупанти намагаються оточити місто, кидають свої штурмові загони

Російські окупанти не припиняють обстріли Авдіївки, намагаються оточити місто, кидаючи свої штурмові загони. При цьому Сили оборони України утримують позиції та відбивають ворожі штурми. Про це розповів в ефірі телемарафону голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.



«Залишається дуже палко на нашому напрямку. Ворог не залишає спроб оточити місто. Багато особового складу окупанти кидають на штурми. Усі атаки, що проводяться ворогом, відбито. Сили оборони тримаються. Все непросто, але контрольовано», — резюмував він.



Також Барабаш зазначив, що останні кілька днів росіяни активно полізли на авдіївську «промку». Однак, за його словами, погодні умови не дають можливість застосовувати техніку.



Нагадаємо, російська окупаційна армія 9 листопада завдала удару по Авдіївці. Внаслідок обстрілу двоє цивільних загинули.

Також раніше ми писали, що на Авдіївському напрямку спостерігається збільшення застосування противником піхоти та безлічі дронів. В ефірі телемарафону речник Національної гвардії України Руслан Музичук зазначив, що одним із складних залишається Авдіївський напрямок, де Сили оборони України відбили більше десяти атак противника.