Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

На оккупированной Луганщине владельцев земли заставляют переоформить участки по законам РФ — Лысогор

16 ноября 2023, 10:00

На оккупированной Луганщине владельцев земли заставляют переоформить участки по законам РФ — Лысогор

Оккупанты под угрозой отобрать землю заставляют владельцев ее переоформить.

Об этом сообщает начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

«На оккупированных территориях захватчики требуют от селня перерегистрировать право собственности на земельные паи в соответствии с законодательством, действующим в РФ. В в противном случае угрожают «национализировать» участки. То есть просто отобрать», — написал чиновник.

Он добавил, что соответствующие рабочие группы уже действуют в сельской местности взахваченных регионов.

Напомним, за сутки военные РФ убили двух жителей донетчины, пятерых ранили.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Луганская область ВОТ
Люди
Артем Лысогор

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:56
Россияне снова обстреляли Херсон: погиб мужчина, ранена женщина
10:46
На ВОТ Херсонщины оккупанты угрожают студентам и требуют сдавать «нелояльных» — ЦНС
10:40
Британская разведка рассказала о цели наступления РФ в Авдеевке
10:00
На оккупированной Луганщине владельцев земли заставляют переоформить участки по законам РФ — Лысогор
09:49
В прифронтовом районе оккупанты снова ударили по теплоэлектростанции
09:30
Россияне пытались атаковать ВСУ на Лиманском и Запорожском направлениях — Генштаб
08:25
Ночью оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковщины
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 ноября
21:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты создают избирательные комиссии для выборов президента РФ
20:47
Партизаны обнаружили под Мангушем базу военных РФ со складом горючего и РСЗВ
15:37
Оккупанты завершили создание сети телеграфной связи на захваченных территориях
14:35
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадал местный житель
14:21
Россияне завозят на оккупированные территории мигрантов, они создали криминальные группы — ЦНС
13:50
Доцент университета корректировал удары по Харькову — СБУ
11:39
В оккупированном Донецке полностью восстановлено энергоснабжение
11:35
В Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать военные базы
09:25
Войска РФ пытаются вернуть себе инициативу на востоке Украины — ISW
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 ноября
20:12
Украина вернула из оккупации четырех детей вместе с семьями
18:27
Оккупанты стали чаще использовать дроны-камикадзе на фронте — Александр Сырский
все новости
12:40
У жителя Константиновки дома обнаружили автомат, взрывчатку и множество патронов
12:39
В Новогродовке пара избила щенка топором, правоохранители открыли уголовное производство
12:25
Число жертв ракетного удара по Селидову возросло до трех
11:56
Россияне снова обстреляли Херсон: погиб мужчина, ранена женщина
11:41
Житель Славянска просит разрешить продажу алкоголя в Донецкой области
11:34
В Дружковку прибыла очередная партия гуманитарной помощи от американского города-побратима
11:20
Бывший «министр иностранных дел «ДНР» стал телефонным мошенником
10:46
На ВОТ Херсонщины оккупанты угрожают студентам и требуют сдавать «нелояльных» — ЦНС
10:40
Британская разведка рассказала о цели наступления РФ в Авдеевке
10:12
Начальник Авдеевской ГВА назвал количество оставшихся в городе жителей
10:00
На оккупированной Луганщине владельцев земли заставляют переоформить участки по законам РФ — Лысогор
09:49
В прифронтовом районе оккупанты снова ударили по теплоэлектростанции
09:30
Россияне пытались атаковать ВСУ на Лиманском и Запорожском направлениях — Генштаб
09:23
Под завалами в Селидово могут быть еще два человека — ГСЧС
09:05
Спортсмен из Рубежного в третий раз стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
08:26
За сутки военные РФ убили двух жителей Донецкой области, пятерых ранили
08:25
Ночью оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковщины
08:13
Оккупанты за сутки выпустили более полутысячи снарядов по Херсонщине
08:01
Фарион будет судиться со «Львовской политехникой»
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 ноября
все новости
ВИДЕО
Спасатели достали тело второго погибшего в Селидово. Фото: Новости Донбасса Удар по Селидово: спасатели достали тело второго погибшего
15 ноября, 15:27
Оккупанты атаковали город Селидово. Фото: Новости Донбасса В Селидово возросло количество жертв из-за российского ракетного удара
15 ноября, 13:25
Многоэтажка в Селидово. Фото: ГСЧС В результате ракетного удара по Селидово разрушена многоэтажка 
15 ноября, 08:10
О роли СМИ и журналистов в условиях войны говорили на прошедшей в Киеве конференции «Донбасс Медиа Форум» О роли и ответственности журналистов во время войны говорили на ДМФ-2023
14 ноября, 23:30
Столб дыма в Буденовском районе Донецка. Кадр с видео В оккупированном Донецке поднялся большой столб дыма после взрыва
14 ноября, 12:10
Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ► Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ►
11 ноября, 16:32
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама