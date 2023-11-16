На оккупированной Луганщине владельцев земли заставляют переоформить участки по законам РФ — Лысогор

Оккупанты под угрозой отобрать землю заставляют владельцев ее переоформить.



Об этом сообщает начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.



«На оккупированных территориях захватчики требуют от селня перерегистрировать право собственности на земельные паи в соответствии с законодательством, действующим в РФ. В в противном случае угрожают «национализировать» участки. То есть просто отобрать», — написал чиновник.



Он добавил, что соответствующие рабочие группы уже действуют в сельской местности взахваченных регионов.



Напомним, за сутки военные РФ убили двух жителей донетчины, пятерых ранили.