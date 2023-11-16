На окуповані Луганщині власників землі змушують переоформити ділянки за законами РФ — Лисогор

Окупанти під загрозою відібрати землю змушують власників її переоформити.



Про це повідомляє начальник Луганської ОВа Артем Лисогор.



«На окупованих територіях загарбники вимагають від селян перереєструвати право власності на земельні паї відповідно до законодавства, що діє в РФ. В іншому випадку погрожують «націоналізувати» ділянки. Тобто – просто відібрати», — написав посадовець.



Він додав, що відповідні робочі групи вже діють у сільській місцевості захоплених регіонів.



Нагадаємо, за добу військові РФ вбили двох жителів донеччини, п’ятьох поранили.