ДТП в Черновцах: трое погибших

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром, в результате аварии погиб водитель и два пассажира. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.



По информации ГСЧС, спасатели деблокировали с автомобиля тела троих погибших - 2001, 2002 и 2003 годов рождения.



«Учитывая ухудшение погодных условий, призываем водителей быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности и правила дорожного движения», — напомнили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям.



Ранее по материалам Государственного бюро расследований (ГБР) о подозрении уведомлен был народный депутат Украины, который, находясь за рулем автомобиля, превысил скорость и совершил ДТП в Житомирской области, в результате чего погибла девушка.