Сообщено о подозрении народному депутату, совершившему смертельное ДТП на Житомирщине

По материалам Государственного бюро расследований (ГБР) о подозрении уведомлен народный депутат Украины, который, находясь за рулем автомобиля, превысил скорость и совершил ДТП в Житомирской области, в результате чего погибла девушка.

«По материалам ГБР Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины, совершившему смертельное ДТП в Житомирской области», — говорится в сообщении ведомства в понедельник.

В Бюро напоминают, что ДТП произошло на трассе Киев — Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.

«Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Установлено, что народный депутат Украины вопреки требованиям пунктов ПДД двигался с превышением разрешенной скорости», — отмечается в сообщении.

От полученных повреждений 18-летняя девушка скончалась на месте происшествия.

В сообщении не указывается имя депутата, речь идет о депутате фракции «Батькивщина» Андрее Николаенко.

Сам депутат на своей странице в Фейсбук подтвердил факт ДТП и заверил, что всячески будет содействовать расследованию ГБР.

«Буду способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезв, я не нарушал правила, но трагедии избежать не удалось», — написал он.