ДТП у Чернівцях: троє загиблих

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці, внаслідок аварії загинув водій та двоє пасажирів. Про це повідомили у ДСНС України.



За інформацією ДСНС, рятувальники деблокували з автомобіля тіла трьох загиблих – 2001, 2002 та 2003 років народження.



«Враховуючи погіршення погодних умов, закликаємо водіїв бути обережними на дорогах, дотримуватись правил безпеки та правил дорожнього руху», — нагадали в держслужбі з надзвичайних ситуацій.



Раніше за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) про підозру повідомлено народного депутата України, який, перебуваючи за кермом автомобіля, перевищив швидкість і скоїв ДТП у Житомирській області, внаслідок чого загинула дівчина.