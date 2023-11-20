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У ВР анонсували законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку: деталі

20 листопада 2023, 15:43

У ВР анонсували законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку: деталі

У Верховній Раді України готують новий законопроєкт, який передбачає зміни правил мобілізації, військового обліку та проходження служби в армії. Про це повідомила народний депутат України та заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Маріанна Безугла.

«Зараз готуємо до реєстрації великий законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби», — написала вона.

У законопроекті передбачено такі зміни:

  • нова додаткова відпустка на 90 днів із збереженням зарплати для військових, які повернулися з полону;
  • нові обов'язки для військових щодо проходження медогляду та лікування, наявності при собі військово-облікових документів.

Також передбачені нові підстави для звільнення зі служби:

  • за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства; у зв'язку зі звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався в полон);
  • у зв'язку з достроковим розірванням договору для курсантів-жінок;
  • у зв'язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи; у зв'язку з проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

Сьогодні, крім зазначених нових підстав, військовослужбовці під час дії воєнного стану мають право звільнитися з військової служби за такими підставами:

  1. за віком — при досягненні 60 річного віку;
  2. за станом здоров'я — за рішенням ВЛК про непридатність до військової служби з винятком з військового обліку або про непридатність до військової служби з переглядом через 6-12 місяців;
  3. у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі;
  4. з сімейних обставин чи інших поважних причин (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу).

Також наголошується, що у законопроекті йдеться про право на відстрочку від призову на військову службу для педагогів, які працюють у закладах професійної вищої освіти. Планують зняти відстрочку для студентів, які отримують другу, третьою передвищу або вищу освіту. 

Також зменшується перелік осіб, які можуть отримати відстрочку по догляду за особою з інвалідністю I та II групи або тим, хто потребує постійного догляду, до членів сім'ї першого ступеня споріднення (батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини), у тому числа усиновлені). Особи, які перебувають у шлюбі з людиною з інвалідністю III групи, втрачають право на відстрочку.

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Також депутати пропонують розширити перелік людей, яких прийматимуть на військовий облік, зокрема:

  • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • які були засуджені за скоєння кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;
  • яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Також пропонується скасувати заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання або перебування призовниками, військовозобов'язаними та резервістами під час укладання трудового договору. Також новий законопроект має уточнити обов'язки місцевих органів влади, а також підприємстві та установи щодо оповіщення та прибуття чоловіків у ТЦК та СП.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вказав на необхідність нарощування мобілізаційних резервів.

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