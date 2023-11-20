У ВР анонсували законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку: деталі

У Верховній Раді України готують новий законопроєкт, який передбачає зміни правил мобілізації, військового обліку та проходження служби в армії. Про це повідомила народний депутат України та заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Маріанна Безугла.
«Зараз готуємо до реєстрації великий законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби», — написала вона.
У законопроекті передбачено такі зміни:
Також передбачені нові підстави для звільнення зі служби:
Сьогодні, крім зазначених нових підстав, військовослужбовці під час дії воєнного стану мають право звільнитися з військової служби за такими підставами:
Також наголошується, що у законопроекті йдеться про право на відстрочку від призову на військову службу для педагогів, які працюють у закладах професійної вищої освіти. Планують зняти відстрочку для студентів, які отримують другу, третьою передвищу або вищу освіту.
Також зменшується перелік осіб, які можуть отримати відстрочку по догляду за особою з інвалідністю I та II групи або тим, хто потребує постійного догляду, до членів сім'ї першого ступеня споріднення (батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини), у тому числа усиновлені). Особи, які перебувають у шлюбі з людиною з інвалідністю III групи, втрачають право на відстрочку.
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Також депутати пропонують розширити перелік людей, яких прийматимуть на військовий облік, зокрема:
Також пропонується скасувати заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання або перебування призовниками, військовозобов'язаними та резервістами під час укладання трудового договору. Також новий законопроект має уточнити обов'язки місцевих органів влади, а також підприємстві та установи щодо оповіщення та прибуття чоловіків у ТЦК та СП.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вказав на необхідність нарощування мобілізаційних резервів.