В Константиновке уличное освещение включать не будут: названа причина

В населенных пунктах Константиновской громады Донецкой области в вечернее время уличное освещение включать не будут из-за близости к зоне активных боевых действий. Об этом изданию «Новости Донбасса» сообщили сегодня в Константиновской городской военной администрации.

«Город Константиновка и населенные пункты Константиновской громады находятся в зоне активных боевых действий. По этой причине в вечернее время уличные фонари включать не будут», — сказали в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что в Дружковке, Краматорске, Славянске и Покровске было принято решение с наступлением темноты включать освещение на городских улицах.