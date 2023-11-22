У Костянтинівці вуличне освітлення не включатимуть: названо причину

У населених пунктах Костянтинівської громади Донецької області у вечірній час вуличне освітлення не включатимуть через близькість до зони активних бойових дій. Про це виданню «Новини Донбасу» повідомили сьогодні у Костянтинівській міській військовій адміністрації.

«Місто Костянтинівка та населені пункти Костянтинівської громади перебувають у зоні активних бойових дій. З цієї причини у вечірній час вуличні ліхтарі не включатимуть», — сказали у міськадміністрації.

Раніше повідомлялося, що у Дружківці , Краматорську , Слов'янську та Покровську було прийнято рішення з настанням темряви включати освітлення на міських вулицях.