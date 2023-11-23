Из мобильных укрытий в Краматорске приходится регулярно убирать мусор

Работники коммунального предприятия убирают мусор из мобильных укрытий в Краматорске. Фото: Краматорская ГВА

Краматорская городская военная администрация опубликовала фотографии замусоренных помещений мобильных железобетонных укрытий, установленных на улицах города.

«Краматорское КАТП-052810 проводит регулярную уборку в мобильных защитных сооружениях, однако помните — чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», — такой подписью сопроводили фотографии в Краматорской ГВА.

Ранее сообщалось, что пять новых железобетонных мобильных укрытий установили в Дружковке. До этого там разместили в разных районах города три укрытия.