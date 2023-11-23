З мобільних укриттів у Краматорську доводиться регулярно прибирати сміття

Працівники комунального підприємства прибирають сміття з мобільних укриттів у Краматорську. Фото: Краматорська МВА

Краматорська міська військова адміністрація опублікувала фотографії засмічених приміщень мобільних залізобетонних укриттів, встановлених на вулицях міста.

«Краматорське КАТП-052810 проводить регулярне прибирання в мобільних захисних спорудах, проте пам'ятайте — чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять», — таким підписом супроводжували фотографії у Краматорській МВА.

Раніше повідомлялося, що п'ять нових залізобетонних мобільних укриттів встановили у Дружківці. До цього там розмістили у різних районах міста три укриття.