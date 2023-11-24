Окупанти вдарили по Херсонщині: один чоловік загинув, є постраждала

Російські окупанти атакували Херсонську область сьогодні, 24 листопада. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, також відомо про одну постраждалу. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Близько 16:00 окупанти обстріляли село Дніпровське. Били з артилерії», — написав він.



За його інформацією, травми, несумісні із життям, отримав 50-річний місцевий мешканець. У момент удару він був на вулиці.



Крім того, до лікарні доправили 44-річну жінку. У неї вибухова травма, уламкові поранення черева і руки. Їй надають медичну допомогу.



Нагадаємо, вранці 24 листопада окупанти атакували за допомогою дрона мирного жителя у Бериславі.