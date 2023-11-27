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У складі штурмових груп окупантів під Куп'янськом помічені «вагнерівці» — Сирський

27 листопада 2023, 14:30

У складі штурмових груп окупантів під Куп'янськом помічені «вагнерівці» — Сирський

Командувач СВ ЗСУ Олександр Сирський (ліворуч). Фото: Олександр Сирський/Telegram Командувач СВ ЗСУ Олександр Сирський (ліворуч). Фото: Олександр Сирський/Telegram

На Куп'янському напрямку фіксують присутність колишніх «вагнерівців». Їх залучають до штурмів. Про це сьогодні повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«На Куп'янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув'язнених, «Шторм», «Шторм Z», «Шторм V». Фіксується присутність колишніх так званих «вагнерів», які також долучаються до штурмів. Жодних успіхів у цьому напрямку російські окупанти не мають. Бойові дії продовжуються неподалік Іванівки, Сінківки, Харківської області», — написав він.

На Лиманському напрямку агресор намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу, активно застосовує бомбардувальну, винищувальну авіацію та гелікоптери вогневої підтримки.

Також Сирський зазначив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти не залишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Клищіївці.

«На цьому напрямі російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе. Успіхів у противника на цьому напрямі немає», — запевнив генерал.

За його даними, з початку місяця у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» росіяни втратили 8690 особового складу. Також було знищено або пошкоджено 1002 одиниці військової техніки ворога, з яких 109 танків, 175 бронемашин та понад 200 артилерійських систем та мінометів різного калібру.

Раніше повідомлялося, що останні шість тижнів, певно, мали найвищі показники втрат серед російських військових за весь час війни проти України.

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