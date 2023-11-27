В Министерстве инфраструктуры Польши отреагировали на блокаду границы с Украиной

Министерство инфраструктуры Польши обратилось к Украине с предложением для урегулирования блокады на границе, которую три недели организуют польские перевозчики. Об этом говорится в сообщении министерства.

В Польше предлагают Киеву выполнить требования бастующих.

В свою очередь польской министр инфраструктуры Анджей Адамчик обратился к вице-премьеру Александру Кубракову с просьбой отменить обязательную регистрацию в системе «еЧерга» транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС и разгружены на пограничных переходах Зосин–Устилуг и Нижанковичи–Мальховице.

По словам польского министра, это привело к значительному увеличению времени ожидания для транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, которые возвращаются из Украины без груза, чтобы пересечь украинско-европейскую границу.