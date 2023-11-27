У Міністерстві інфраструктури Польщі відреагували на блокаду кордону з Україною

Міністерство інфраструктури Польщі звернулося до України із пропозицією для врегулювання блокади на кордоні, яку три тижні організують польські перевізники. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

У Польщі пропонують Києву виконати вимоги страйкуючих.

У свою чергу польський міністр інфраструктури Анджей Адамчик звернувся до віце-прем'єра Олександра Кубракова з проханням скасувати обов'язкову реєстрацію в системі «єЧерга» транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС та розвантажені на прикордонних переходах Зосін-Устилуг та Нижанковичі-Мальховіце.

За словами польського міністра, це спричинило значне збільшення часу очікування для транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які повертаються з України без вантажу, щоб перетнути українсько-європейський кордон.